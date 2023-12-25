Заявление о якобы готовности рф к прекращению огня могло быть сделано, чтобы помешать западной помощи Украине - Центр противодействия дезинформации

В Центре противодействия дезинформации при СНБО прокомментировали статью NYT о якобы готовности российского президента владимира путина к прекращению огня, заявив, что россия таким образом может пытаться помешать дальнейшей военной поддержке Украины западными государствами, сообщает УНН.

Детали

В The New York Times опубликовали статью о якобы готовности россии к миру с комментарием пресс-секретаря президента рф дмитрия пескова.

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, такое заявление могло быть сделано, в частности, для препятствования предоставления Западом военной помощи Украине.

"Сигнал" рф на самом деле может быть сделан, чтобы помешать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада; а также быть попыткой добавить рейтингов Трампу, который готов "отдать" путину часть украинской территории - говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации.

Центр противодействия дезинформации отметил, что россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию. В статье об этом не говорится, указали в Центре.

Также отметили, что для написания этого текста рф задействовала американских журналистов, завербованных во времена их работы в россии.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, чем дольше длится война, тем больше ослабляется россия в экономическом, технологическом, демографическом плане.

рф становится все более зависимой технологически от Китая во многих направлениях, которые будут составлять экономику будущего. Продление войны на пару лет усилит этот процесс.

Контекст

Издание New York Times написало, что российский диктатор владимир путин через посредников с сентября передаёт западным странам сигналы, что, несмотря на его заявления о неизменных целях войны в Украине, он был бы готов к прекращению огня, которое приведет к замораживанию боевых действий вдоль текущей линии фронта.

путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР