Этнические турки получили места в парламенте Нидерландов

"Мы счастливы, что впервые прошли в парламент как представители этнических сообществ", - заявили лидеры партии.

Партия "Денк", которую поддержали 205 тыс. избирателей, стала первой партией представителей этнических сообществ в парламенте Нидерландов.

Новоиспеченная парламентская партия заинтересована в расширении своего представительства в органах власти страны разного уровня.

"Нам нужны молодые кадры в политике. Необходимо, чтобы депутаты от партии "Денк" получили мандаты и в представительных органах на местном уровне. Партия "Денк" станет голосом тех, чей голос не слышат", - заявил С.Озтюрк.

Напомним, что Т.Кузу и С.Озтюрк основали свой политический проект после того, как были исключены из рядов Социал-демократической рабочей партии Нидерландов.

Парламентские выборы в Нидерландах состоялись 15 марта на фоне дипломатического спора между Турцией и Нидерландами.

Как сообщал УНН, Турция отвергла призыв ЕС к деэскалации конфликта с Нидерландами.