Этнические турки получили места в парламенте Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Партия "Денк" ("Мысль"), основанная этническими турками Тунаханом Кузу и Сельджуком Озтюрком, получила три места в парламенте Нидерландов по итогам недавних выборов. Политическую силу в законодательном органе будут представлять два турка и один марокканец, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Мы счастливы, что впервые прошли в парламент как представители этнических сообществ", - заявили лидеры партии.
Партия "Денк", которую поддержали 205 тыс. избирателей, стала первой партией представителей этнических сообществ в парламенте Нидерландов.
Новоиспеченная парламентская партия заинтересована в расширении своего представительства в органах власти страны разного уровня.
"Нам нужны молодые кадры в политике. Необходимо, чтобы депутаты от партии "Денк" получили мандаты и в представительных органах на местном уровне. Партия "Денк" станет голосом тех, чей голос не слышат", - заявил С.Озтюрк.
Напомним, что Т.Кузу и С.Озтюрк основали свой политический проект после того, как были исключены из рядов Социал-демократической рабочей партии Нидерландов.
Парламентские выборы в Нидерландах состоялись 15 марта на фоне дипломатического спора между Турцией и Нидерландами.
Как сообщал УНН, Турция отвергла призыв ЕС к деэскалации конфликта с Нидерландами.