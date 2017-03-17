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Етнічні турки отримали місця в парламенті Нідерландів

Етнічні турки отримали місця в парламенті Нідерландів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Партія “Денк” ("Думка"), заснована етнічними турками Тунаханом Кузу і Сельджуком Озтюрком, отримала три місця в парламенті Нідерландів за підсумками нещодавніх виборів. Політичну силу в законодавчому органі представлятимуть два турки і один марокканець, передає УНН з посиланням на Anadolu.

“Ми щасливі, що вперше пройшли в парламент як представники етнічних спільнот”, - заявили лідери партії.

Партія “Денк”, яку підтримала 205 тис. виборців, стала першою партією представників етнічних спільнот у парламенті Нідерландів.

Новоспечена парламентська партія зацікавлена в розширенні свого представництва в органах влади країни різного рівня.

“Нам потрібні молоді кадри в політиці. Необхідно, щоб депутати від партії «Денк» отримали мандати і в представницьких органах на місцевому рівні. Партія «Денк» стане голосом тих, чий голос не чують”, - заявив С.Озтюрк.

Нагадаємо, що Т.Кузу та С.Озтюрк заснували свій політичний проект після того, як були виключені з лав Соціал-демократичної робітничої партії Нідерландів.

Парламентські вибори у Нідерландах відбулися 15 березня на тлі дипломатичної суперечки між Туреччиною та Нідерландами.

Як повідомляв УНН, Туреччина відкинула заклик ЄС до деескалації конфлікту з Нідерландами.

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