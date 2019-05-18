ETHNO FASHION: в Киеве представили масштабный фотопроект с выдающимися украинками
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В субботу, 18 мая в 14.00, Всеукраинский проект ETHNO FASHION BY POTLOVA презентовал выставку "Мира тебе, Украина!", посвященную Дню матери и Дню вышиванки, передает УНН со ссылкой на организаторов.
В самом сердце столицы, в Национальной библиотеке имени Ярослава Мудрого (ул. Грушевского, 1) представлено более 50 фоторабот в этническом стиле. Каждая работа неповторима и завораживает гармоничностью и глубиной образов.
На фотографиях выдающиеся украинки, спортсменки, общественные деятельницы, представительницы шоу-бизнеса, телевидения, искусства, а также женщины, которые являются олицетворением матери, жены, самобытной национальной красоты. Все одеты в украинские образы от дизайнера Екатерины Потловой. Это современное видение украинки, женщины-хранительницы, хранительницы семейного уюта и тепла.
На открытие выставки приглашены политики, общественные деятели, благотворители, журналисты, представители СМИ, звезды театра, кино, эстрады, спорта.
Выставка продлится до 30 мая (пн-пт, 09: 00-20: 00 сб-вс, 10: 00-18: 00).
Справка: ETHNO FASHION by POTLOVA - это уникальный масштабный проект, основанный в 2016 году, автором которого является дизайнер украшений и аксессуаров, декоратор, стилист и имиджмейкер Екатерина Потлова. Она создает уникальные фотопроекты всеукраинского масштаба.