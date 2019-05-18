ETHNO FASHION: у Києві представили масштабний фотопроект з видатними українками
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У суботу, 18 травня о 14.00, Всеукраїнський проект ETHNO FASHION BY POTLOVA презентував виставку "Миру тобі, Україно!", присвячену Дню матері та Дню вишиванки, передає УНН із посиланням на організаторів.
У самому серці столиці, в Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого (вул. Грушевського, 1) презентовано понад 50 фоторобіт в етнічному стилі. Кожна робота неповторна й заворожує гармонійністю та глибиною образів.
На світлинах видатні українки, спортсменки, громадські діячки, представниці шоу-бізнесу, телебачення, мистецтва, а також жінки, які є уособленням матері, дружини, самобутньої національної краси. Усі вбрані в українські образи від дизайнера Катерини Потлової. Це сучасне бачення українки, жінки-берегині, хранительки сімейного затишку та тепла.
На відкриття виставки запрошено політиків, громадських діячів, благодійників, журналістів, представників ЗМІ, зірок театру, кіно, естради, спорту.
Виставка триватиме до 30 травня (пн-пт, 09:00–20:00 сб-нд, 10:00–18:00).
Довідка: ETHNO FASHION by POTLOVA - це унікальний масштабний проект, заснований 2016 року, автором якого є дизайнерка прикрас та аксесуарів, декоратор, стиліст й іміджмейкер Катерина Потлова. Вона створює унікальні фотопроекти всеукраїнського масштабу.