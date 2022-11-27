Эстонский министр обороны заявил, что россия пока критически не ослаблена войной

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"Мы должны быть честными и ясными: российский флот и военно-воздушные силы более или менее велики, как и до войны", - сказал Певкур агентству dpa во время визита в Берлин.

Хотя русские сухопутные войска потеряли значительные силы, они "скорее раньше, чем позже" будут иметь численность, которая была до 24 февраля, когда они начали наступление, — или даже больше.

Детали

россия также извлечет уроки со своего военного опыта в Украине, заявил он: "У нас нет оснований считать, что угроза со стороны россии каким-то образом уменьшилась или что угроза для НАТО уменьшилась".

По словам министра, в следующем году Эстония планирует потратить на оборону 2,84% своего внутреннего валового продукта.

В 2024 году эта сумма должна вырасти до 3,2%, что гораздо выше общего целевого показателя НАТО в 2%.

По его словам, около 1% собственного валового внутреннего продукта уже направлено на поддержку украинской армии.

Певкур предостерег от "усталости от войны" со стороны западных держав.

"Это именно то, чего хочет добиться россия... россия готова страдать дольше", - сказал он.