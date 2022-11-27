Естонський міністр оборони заявив, що росія поки що критично не ослаблена війною

Цитата

"Ми повинні бути чесними і ясними: російський флот і військово-повітряні сили більш менш такі ж великі, як і до війни", - сказав Певкур агенству dpa під час візиту до Берліна.

Хоча російські сухопутні війська втратили значні сили, вони "скоріше раніше, ніж пізніше" матимуть чисельність, яка була до 24 лютого, коли вони почали наступ, — або навіть більше.

Деталі

росія також отримає уроки зі свого військового досвіду в Україні, заявив він: "У нас немає підстав вважати, що загроза з боку росії якимось чином зменшилася або що загроза для НАТО зменшилася".

За словами міністра, наступного року Естонія планує витратити на оборону 2,84% свого внутрішнього валового продукту.

У 2024 році ця сума має зрости до 3,2%, що набагато вище загального цільового показника НАТО в 2%.

За його словами, близько 1% власного валового внутрішнього продукту вже направлено на підтримку української армії.

Певкур застеріг від "втоми від війни" із боку західних держав.

"Це саме те, чого хоче досягти росія... росія готова страждати довше", - сказав він.