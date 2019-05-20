Эстония вручила ноту протеста послу РФ из-за нарушения границы российским самолетом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В субботу принадлежащий ВМФ России самолет Ту-154 в районе острова Вайндлоо без разрешения оказался в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.
Самолет находился в эстонском воздушном пространстве менее минуты. Транспондер самолета был включен и был план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.
Министерство иностранных дел Эстонии в понедельник вызвало посла Российской Федерации в Таллинне и вручило ему соответствующую ноту. Это первое нарушение воздушных границ Эстонии самолетом РФ в этом году.
Напомним, министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.