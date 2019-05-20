Естонія вручила ноту протесту послу РФ через порушення кордону російським літаком
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У суботу літак Ту-154, який належить ВМФ Росії, в районі острова Вайндлоо без дозволу з'явився в повітряному просторі Естонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Postimees.
Літак знаходився в естонському повітряному просторі менше хвилини. Транспондер літака був включений і був план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії.
Міністерство закордонних справ Естонії в понеділок викликало посла Російської Федерації в Таллінні і вручило йому відповідну ноту. Це перше порушення повітряних кордонів Естонії літаком РФ в цьому році.
Нагадаємо, міністр оборони Естонії Юрі Луйк, виступаючи в Талліні на конференції пам'яті колишнього президента Леннарта Мері, попередив, що Росія, можливо, готується до збройного конфлікту на західному напрямку.