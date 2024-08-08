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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эстония усиливает контроль на границе с россией - "вплоть до рентгена"

Эстония усиливает контроль на границе с россией - "вплоть до рентгена"

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 08:58  •  3782 просмотра

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С 8 августа Эстония вводит усиленный таможенный контроль на всех пунктах пропуска с россией. Цель - предотвратить ввоз санкционных товаров, включая предметы военного назначения и наличные.

Эстония с 8 августа решила ввести усиленный таможенный контроль на границе с россией - вплоть до использования рентгена, пишет УНН со ссылкой на ERR.

Детали

Нововведения касаются всех пограничных пунктов на российско-эстонской границе - в Нарве, Лухамаа и Койдула.

Как подчеркивают в правительстве Эстонии, это делается для того, чтобы исключить попадание в россию санкционных товаров.

"Часто местом назначения в декларации указывают третьи страны, но мы этому не верим. И практика показывает, что на пути к пункту назначения - который в основном находится в странах Азии - этот товар останавливается на полпути, где-то среди российских просторов. Среди таких товаров есть много подозрительных вещей - например, предметы военного или смешанного назначения, и наличные", - заявил министр финансов страны Юрген Лиги.

По его словам, усиленный контроль означает, что каждый при выезде в россию так или иначе будет сталкиваться с представителями эстонского государства.

"Если говорить о пассажирах, то прежде всего это будет выражаться в визуальном контроле и опросе. При возникновении подозрений или выборочно будет осуществляться дополнительный досмотр личных вещей вплоть до осмотра с помощью рентгена", - сказал Лиги.

"Транспорт будем осматривать так же. При необходимости осмотр может быть более основательным, вплоть до привлечения рентгена. Что касается товаров, то в первую очередь будут проверяться документы. При необходимости также будет осуществляться дополнительный осмотр и проводиться рентген. В том числе в некоторых случаях может быть речь идти о разгрузке товара, его вскрытии и пересчете", - подытожил эстонский министр.

Бункери, рови та мінні поля: у Латвії посилюють оборону на кордоні з рф6 августа 2024, 14:20 • 16905 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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