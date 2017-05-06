Эстония и РФ обменялись заявлениями о нарушении авиапространства бортом с С.Лавровым
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Власти Эстонии заявили, что российский самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" якобы нарушил в среду эстонскую воздушную границу, на что Москва ответила, что это был спецборт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который направлялся в Финляндию и полет был согласован, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так, накануне силы обороны Эстонии заявили, что "вечером в среду (3 мая) русский самолет, принадлежащий государству, без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло".
"Это был самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия", - добавили в силах обороны Эстонии.
В заявлении говорилось, что транспондер самолета был включен, однако Эстонской аэронавигационной службе не был представлен план полета, а радиосвязь с самолетом отсутствовала.
МИД Эстонии сообщил об инциденте посольству РФ в Таллине, добавили в ведомстве.
Уже сегодня на заявление эстонских сил обороны в пресс-службе МИД РФ сообщили, что речь идет о самолете министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Лавров летел в Финляндию с визитом. Все полетные документы были согласованы. Полет прошел штатно", - сообщили в МИД России.
"Экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в прошлом году истребитель вооруженных сил РФ Су-27 нарушил эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло.