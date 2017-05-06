Естонія і РФ обмінялися заявами щодо порушення авіапростору бортом з С.Лавровим

КИЇВ. 6 травня. УНН. Влада Естонії заявила що російський літак Іл-96 спеціального льотного загону "Росія" нібито порушив в середу естонський повітряний кордон, на що Москва відповіла, що це був спецборт міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який прямував до Фінляндії, і політ був узгоджений, передає УНН з посиланням на ТАСС.