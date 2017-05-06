Естонія і РФ обмінялися заявами щодо порушення авіапростору бортом з С.Лавровим
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Влада Естонії заявила що російський літак Іл-96 спеціального льотного загону "Росія" нібито порушив в середу естонський повітряний кордон, на що Москва відповіла, що це був спецборт міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який прямував до Фінляндії, і політ був узгоджений, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Так, напередодні сили оборони Естонії заявили, що "увечері в середу (3 травня) російський літак, що належить державі, без дозволу увійшов в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндло".
"Це був літак Іл-96 спеціального льотного загону "Росія", - додали у силах оборони Естонії.
У заяві йшлося, що транспондер літака був включений, проте Естонській аеронавігаційній службі не був представлений план польоту, а радіозв'язок з літаком був відсутній.
МЗС Естонії повідомив про інцидент посольство РФ в Таллінні, додали у відомстві.
Уже сьогодні на заяву естонських сил оборони у прес-службі МЗС РФ повідомили, що йдеться про літак міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
"Лавров летів до Фінляндії з візитом. Всі польотні документи були узгоджені. Політ пройшов штатно", - повідомили у МЗС Росії.
"Екіпаж борту ніяких попереджувальних повідомлень не отримував", - підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, торік винищувач збройних сил РФ Су-27 порушив естонський повітряний простір в районі острова Вайндло.