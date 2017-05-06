Естонія і РФ обмінялися заявами щодо порушення авіапростору бортом з С.Лавровим

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32321 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 81233 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 89606 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 81812 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 108068 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76159 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85550 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96674 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88382 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 195767 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8м/с
46%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 7736 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 10741 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

03:13 • 5948 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 12716 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 11517 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 89607 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 195767 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 348790 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 283932 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 393237 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 17554 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15913 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 81812 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22892 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27893 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Естонія і РФ обмінялися заявами щодо порушення авіапростору бортом з С.Лавровим

Київ • УНН

 • 10545 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Влада Естонії заявила що російський літак Іл-96 спеціального льотного загону "Росія" нібито порушив в середу естонський повітряний кордон, на що Москва відповіла, що це був спецборт міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який прямував до Фінляндії, і політ був узгоджений, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Естонія і РФ обмінялися заявами щодо порушення авіапростору бортом з С.Лавровим

Так, напередодні сили оборони Естонії заявили, що "увечері в середу (3 травня) російський літак, що належить державі, без дозволу увійшов в повітряний простір Естонії в районі острова Вайндло".

"Це був літак Іл-96 спеціального льотного загону "Росія", - додали у силах оборони Естонії.

У заяві йшлося, що транспондер літака був включений, проте Естонській аеронавігаційній службі не був представлений план польоту, а радіозв'язок з літаком був відсутній.

МЗС Естонії повідомив про інцидент посольство РФ в Таллінні, додали у відомстві.

Уже сьогодні на заяву естонських сил оборони у прес-службі МЗС РФ повідомили, що йдеться про літак міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Лавров летів до Фінляндії з візитом. Всі польотні документи були узгоджені. Політ пройшов штатно", - повідомили у МЗС Росії.

"Екіпаж борту ніяких попереджувальних повідомлень не отримував", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, торік винищувач збройних сил РФ Су-27 порушив естонський повітряний простір в районі острова Вайндло.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66