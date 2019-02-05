Эстония готова судиться с Еврокомиссией за право взимать плату у российской границы

"Еврокомиссия требует, чтобы мы изменили правила. Если мы это не сделаем, Еврокомиссия, как один из вариантов, может обратиться в Европейский суд, который решит, кто из нас прав. Мы готовы пойти в суд, потому что мы уверены, что наша система не подпадает под Шенгенские правила. Предварительное бронирование никак не ускоряет процесс перехода границы, это просто для удобства людей", - сказал глава отдела пограничной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янек Мяги.



Плата за бронирование места в очереди и обязательное прохождение через зону ожидания перед выездом на автомобиле из Эстонии в Россию действует с 2011 года. В настоящее время владельцу каждого легкового автомобиля приходится платить 1,5 евро за предварительное бронирование и еще 3 евро за использование зоны ожидания на всех трех погранпереходах - в Нарве, Койдула и Лухамаа.



Напомним, отношения Эстонии с Россией зависят от поведения Москвы.