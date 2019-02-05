Естонія готова судитися з Єврокомісією за право стягувати плату біля російського кордону

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Наступним кроком Європейської комісії в суперечці з Естонією про правомірність платній системи бронювання місця в черзі і платну зону очікування на естонсько-російському кордоні може стати звернення до Європейського суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

"Єврокомісія вимагає, щоб ми змінили правила. Якщо ми це не зробимо, Єврокомісія, як один з варіантів, може звернутися до Європейського суду, який вирішить, хто з нас має рацію. Ми готові піти в суд, тому що ми впевнені, що наша система не підпадає під Шенгенські правила. Попереднє бронювання ніяк не прискорює процес переходу кордону, це просто для зручності людей", - сказав глава відділу прикордонної політики Міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Мягі.

Плата за бронювання місця в черзі і обов'язкове проходження через зону очікування перед виїздом на автомобілі з Естонії в Росію діє з 2011 року. В даний час власнику кожного легкового автомобіля доводиться платити 1,5 євро за попереднє бронювання і ще 3 євро за використання зони очікування на всіх трьох прикордонних переходах - в Нарві, Койдула і Лухамаа.

Нагадаємо, відносини Естонії з Росією залежать від поведінки Москви.

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