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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 36913 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 49517 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Эрдогана заподозрили в помощи Ирану для обхода санкций

Эрдогана заподозрили в помощи Ирану для обхода санкций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Трейдер золота турецко-иранского происхождения Реза Зарраб заявил присяжным федерального суда Нью-Йорка, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал личное разрешение на сделку, которая должна была помочь Ирану избежать санкций США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Бизнесмен сотрудничает с американскими следователями в уголовном процессе в отношении руководителя турецкого банка, который подозревается в оказании помощи по отмыванию денег Ирану. Во время предполагаемого заговора Р.Эрдоган был премьер-министром Турции. По словам Р.Зарраба, он узнал о причастности Р.Эрдогана к этой сделке от экс-министра экономики Турции Зафера Каглаяна.

Накануне Р.Эрдоган заявил, что Турция не нарушала санкций США и "поступала верно" в своих отношениях с Ираном. Официальный представитель президента страны назвал судебное разбирательство "заговором против Турции".

Между тем Р.Зарраб впервые рассказал о еще двух турецких банках - Ziraat Bank и VakifBank, которые якобы были привлечены к афере. Эти заявления бизнесмена прозвучали во время третьего дня заседаний суда, где слушается дело экс-руководителя государственного банка Halkbank Мехмета Хакана Атиллы. Последний заявил в суде Манхэттена, что не считает себя виновным.

В связи с этим расследованием власти США предъявили обвинения девяти лицам, однако пока только Р.Зарраб и М.Атилла предстали перед судом. По версии следствия, обвиняемые имели отношение к преступной схеме 2010-2015 годов, в рамках которой шла торговля золотом и заключались фальшивые сделки по продаже продовольствия, чтобы предоставить Ирану выход на международные рынки.

Напомним, Р.Эрдоган назвал условие для своей отставки.

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