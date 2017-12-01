Эрдогана заподозрили в помощи Ирану для обхода санкций

Бизнесмен сотрудничает с американскими следователями в уголовном процессе в отношении руководителя турецкого банка, который подозревается в оказании помощи по отмыванию денег Ирану. Во время предполагаемого заговора Р.Эрдоган был премьер-министром Турции. По словам Р.Зарраба, он узнал о причастности Р.Эрдогана к этой сделке от экс-министра экономики Турции Зафера Каглаяна.

Накануне Р.Эрдоган заявил, что Турция не нарушала санкций США и "поступала верно" в своих отношениях с Ираном. Официальный представитель президента страны назвал судебное разбирательство "заговором против Турции".

Между тем Р.Зарраб впервые рассказал о еще двух турецких банках - Ziraat Bank и VakifBank, которые якобы были привлечены к афере. Эти заявления бизнесмена прозвучали во время третьего дня заседаний суда, где слушается дело экс-руководителя государственного банка Halkbank Мехмета Хакана Атиллы. Последний заявил в суде Манхэттена, что не считает себя виновным.

В связи с этим расследованием власти США предъявили обвинения девяти лицам, однако пока только Р.Зарраб и М.Атилла предстали перед судом. По версии следствия, обвиняемые имели отношение к преступной схеме 2010-2015 годов, в рамках которой шла торговля золотом и заключались фальшивые сделки по продаже продовольствия, чтобы предоставить Ирану выход на международные рынки.

Напомним, Р.Эрдоган назвал условие для своей отставки.