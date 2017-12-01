Ердогана запідозрили в допомозі Ірану для обходу санкцій

Бізнесмен співпрацює з американськими слідчими у кримінальному процесі щодо керівника турецького банку, який підозрюється у наданні допомоги з відмивання грошей Ірану. Під час ймовірної змови Р.Ердоган був прем'єр-міністром Туреччини. За словами Р.Зарраба, він дізнався про причетність Р.Ердогана до цієї оборудки від екс-міністра економіки Туреччини Зафера Каглаяна.

Напередодні Р.Ердоган заявив, що Туреччина не порушувала санкцій США і "ухвалювала рішення вірно" у своїх відносинах з Іраном. Офіційний представник президента країни назвав судовий розгляд "змовою проти Туреччини".

Тим часом Р.Зарраб вперше розповів про ще два турецьких банки - Ziraat Bank і VakifBank, які нібито були залучені до афери. Ці заяви бізнесмена прозвучали під час третього дня засідань суду, де слухається справа екс-керівника державного банку Halkbank Мехмета Хакана Атілли. Останній заявив в суді Манхеттена, що не вважає себе винним.

У зв'язку з цим розслідуванням влада США висунула звинувачення дев'ятьом особам, проте поки лише Р.Зарраб і М.Атілла постали перед судом. За версією слідства, обвинувачені мали стосунок до злочинної схеми 2010-2015 років, у рамках якої йшла торгівля золотом та укладалися фальшиві угоди з продажу продовольства, аби надати Ірану вихід на міжнародні ринки.

Нагадаємо, Р.Ердоган назвав умову для своєї відставки.