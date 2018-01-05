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Эрдоган заявил об усталости Турции от переговоров о членстве в ЕС

Киев • УНН

 • 9502 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Турция устала от процесса интеграции в Евросоюз, официальная Анкара не может принять, что её усилия блокируются. С таким заявлением, как сообщает агентство Anadolu, выступил в Париже турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает УНН.

Эрдоган заявил об усталости Турции от переговоров о членстве в ЕС

“Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза”, - сказал Эрдоган.

В свою очередь Эммануэль Макрон заявил, что ситуация с правами человека в Турции не позволяет этой стране продвигаться в сторону присоединения к Евросоюзу.

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Желание войти в Европейский экономический союз Турция проявила еще в 1987 году, затем она просила членства в ЕС в 1997 году, переговоры по которому начались в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за социально-экономических и политических разногласий. Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье. 6 апреля 2017 Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу.

Как ранее сообщало УНН, новый канцлер Австрии Курц в интервью газете Bild am Sonntag 23 декабря высказал мнение, что Турции с ее политикой последних лет не должно быть места в Европейском Союзе, и было бы честно прекратить переговоры о вступлении страны в европейское сообщество.

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