Ердоган заявив про втому Туреччини від переговорів про членство в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Туреччина втомилася від процесу інтеграції до Євросоюзу, офіційна Анкара не може прийняти, що її зусилля блокуються. З такою заявою, як повідомляє агентство Anadolu, виступив у Парижі турецький лідер Реджеп Ердоган під час спільної прес-конференції зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, передає УНН.
“Туреччина чекала 54 роки біля дверей ЄС, турецький народ дуже втомився від переговорів стосовно членства Туреччини у Європейському Союзі. Можливо, нас змусять до певного кроку, тому що Анкара не має наміру постійно просити про прийняття республіки до складу Євросоюзу”, — сказав Ердоган.
У свою чергу діючий президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ситуація з правами людини в Туреччині не дозволяє цій країні просуватися в бік приєднання до Євросоюзу.
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Бажання увійти до Європейського економічного союзу Туреччина заявила ще в 1987 році, потім вона просила членства в ЄС у 1997 році, переговори щодо якого розпочалися в 2005 році, причому неодноразово припинялися через соціально-економічні та політичні розбіжності. Відносини ЄС і Туреччини погіршилися після збройної спроби перевороту в країні влітку 2016 року — Євросоюз розкритикував послідувала реакцію турецької влади, масові арешти та інші заходи Анкари і призупинив підготовку до відкриття нових глав переговорного досьє. 6 квітня 2017 року Європарламент прийняв резолюцію, яка закликає країни ЄС і Єврокомісію призупинити переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу, поки турецька влада не внесуть поправки в конституційну реформу.
Як раніше повідомляло УНН, новий канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag 23 грудня висловив думку, що Туреччині з її політикою останніх років не повинно бути місця в Європейському Союзі, і було б чесно припинити переговори про вступ країни до європейської спільноти.