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Эрдоган заявил о необходимости результатов в урегулировании войны россии против Украины

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул необходимость достижения результатов в урегулировании войны россии против Украины путем диалога. Турция продолжит активно содействовать мирным усилиям.

Эрдоган заявил о необходимости результатов в урегулировании войны россии против Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайший период должны быть достигнуты результаты по урегулированию войны России против Украины путем диалога, и Турция будет и впредь активно содействовать мирным усилиям. Об этом Эрдоган заявил во время выступления на Парламентском саммите НАТО, сообщает CNN Türk, передает УНН.

Детали

"Я также хотел бы обратить ваше внимание на следующее: Турция, с ее историей, социальной структурой и геостратегическим расположением, является сильной страной с опытом одновременного общения с огромной географией, простирающейся от Европы до Азии и от Балкан до Африки. Мы хотим максимально использовать этот потенциал для регионального и мирового мира. Я особенно хочу подчеркнуть, что мы должны достичь результатов в ближайший период по урегулированию российско-украинской войны путем диалога", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что как союзник, который может разговаривать с обеими сторонами, инициирует процессы, дающие результаты, и заслужил доверие обеих сторон своей справедливой позицией, Турция продолжит активно вносить свой вклад в мирные усилия.

Напомним

Делегация высокого уровня Европейского Союза 30 июня посетит Анкару, где проведет переговоры с турецкими властями по Украине, Ближнему Востоку, безопасности, миграции и отношениям между ЕС и Турцией.

Павел Башинский

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