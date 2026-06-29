Эрдоган заявил о необходимости результатов в урегулировании войны россии против Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайший период должны быть достигнуты результаты по урегулированию войны России против Украины путем диалога, и Турция будет и впредь активно содействовать мирным усилиям. Об этом Эрдоган заявил во время выступления на Парламентском саммите НАТО, сообщает CNN Türk, передает УНН.

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"Я также хотел бы обратить ваше внимание на следующее: Турция, с ее историей, социальной структурой и геостратегическим расположением, является сильной страной с опытом одновременного общения с огромной географией, простирающейся от Европы до Азии и от Балкан до Африки. Мы хотим максимально использовать этот потенциал для регионального и мирового мира. Я особенно хочу подчеркнуть, что мы должны достичь результатов в ближайший период по урегулированию российско-украинской войны путем диалога", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что как союзник, который может разговаривать с обеими сторонами, инициирует процессы, дающие результаты, и заслужил доверие обеих сторон своей справедливой позицией, Турция продолжит активно вносить свой вклад в мирные усилия.

Напомним

Делегация высокого уровня Европейского Союза 30 июня посетит Анкару, где проведет переговоры с турецкими властями по Украине, Ближнему Востоку, безопасности, миграции и отношениям между ЕС и Турцией.