Эрдоган призвал к новой эре в отношениях между Анкарой и Афинами

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«Мы можем отложить в сторону военные действия и антагонизм. Это слишком много для обеих стран», - сказал Эрдоган газете Kathimerini в пятницу. «Я надеюсь, что выборы в Греции и Турции станут началом новой эры», - добавил Эрдоган, который находится у власти уже два десятилетия.

Президент отметил, что уверен, что он одержит победу на президентских выборах в Турции, которые состоятся в воскресенье.

В Греции 21 мая должны состояться парламентские выборы. Пока что во всех опросах лидирует премьер-министр Кириакос Мицотакис.

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Отношения между двумя странами обострились из-за территориальных споров и месторождений природного газа в восточном Средиземноморье.

Два государства работали над снижением напряжённости после того, как в феврале Турцию потрясли разрушительные землетрясения. Этим усилиям помогла греческая помощь Турции.