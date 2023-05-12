Эрдоган призвал к новой эре в отношениях между Анкарой и Афинами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после выборов в обеих странах может наступить новая эра в отношениях между Грецией и Турцией, передает УНН.
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«Мы можем отложить в сторону военные действия и антагонизм. Это слишком много для обеих стран», - сказал Эрдоган газете Kathimerini в пятницу. «Я надеюсь, что выборы в Греции и Турции станут началом новой эры», - добавил Эрдоган, который находится у власти уже два десятилетия.
Президент отметил, что уверен, что он одержит победу на президентских выборах в Турции, которые состоятся в воскресенье.
В Греции 21 мая должны состояться парламентские выборы. Пока что во всех опросах лидирует премьер-министр Кириакос Мицотакис.
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Отношения между двумя странами обострились из-за территориальных споров и месторождений природного газа в восточном Средиземноморье.
Два государства работали над снижением напряжённости после того, как в феврале Турцию потрясли разрушительные землетрясения. Этим усилиям помогла греческая помощь Турции.