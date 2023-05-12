Ердоган закликав до нової ери у відносинах між Анкарою та Афінами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. За словами президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, після виборів в обох країнах може настати нова ера у відносинах між Грецією та Туреччиною, передає УНН.
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«Ми можемо відкласти у бік військові дії та антагонізм. Це надто багато для обох країн», - сказав Ердоган газеті Kathimerini у п'ятницю. «Я сподіваюся, що вибори в Греції та Туреччині стануть початком нової ери», - додав Ердоган, який перебуває при владі вже два десятиліття.
Президент зазначив, що впевнений, що він отримає перемогу на президентських виборах у Туреччині, які відбудуться у неділю.
В Греції 21 травня мають відбутися парламентські вибори. Поки що у всіх опитуваннях лідирує прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.
Додамо
Відносини між двома країнами загострилися через територіальні суперечки та родовища природного газу у східному Середземномор'ї.
Дві держави працювали над зниженням напруженості після того, як у лютому Туреччину потрясли руйнівні землетруси. Цим зусиллям допомогла грецька допомога Туреччини.