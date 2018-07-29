Эрдоган: выдача арестованного в Турции пастора США не обсуждается
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по задержанию американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
По его словам, Турция не изменит свою позицию по Брансону, несмотря на угрозу санкций США.
Он также подчеркнул, что “это все является психологической войной”.
Эрдоган отметил, что США через своих угроз могут потерять близкого союзника.
Брансон был заключен в тюрьму в Турции в октябре 2016 года. Турецкие власти утверждают, что он участвовал в движении проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают причастным к организации попытки государственного переворота. После 21 месяца заключения священник был переведен под домашний арест.
Напомним, в четверг официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не отпустите на свободу. Трамп заявил, что ожидает возвращения пастора в США и пригрозил Турции санкциями, если этого не произойдет. Аналогичную позицию высказал и вице-президент Майкл Пенс.