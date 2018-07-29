Ердоган: видача арештованого в Туреччині пастора США не обговорюється
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не змінить свою позицію щодо затримання американського пастора Ендрю Брансон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Sabah.
За його словами, Туреччина не змінить свою позицію по Брансон, незважаючи на загрозу санкцій США.
Він також підкреслив, що “це все є психологічною війною”.
Ердоган зазначив, що США через своїх погроз можуть втратити близького союзника.
Брансон був поміщений у в’язницю в Туреччині в жовтні 2016 року. Турецька влада стверджують, що він брав участь у русі проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого в Анкарі вважають причетним до організації спроби державного перевороту. Після 21 місяці ув’язнення священик був переведений під домашній арешт.
Нагадаємо, в четвер офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі заявив, що Сполучені Штати введуть санкції стосовно Туреччини, якщо американський пастор Ендрю Брансон не буде відпущений на свободу. Трамп заявив, що очікує повернення пастора до США і пригрозив Туреччині санкціями, якщо цього не станеться. Аналогічну позицію висловив і віце-президент Майкл Пенс.