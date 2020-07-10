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Эрдоган: Софийский собор в Стамбуле станет мечетью 24 июля

Эрдоган: Софийский собор в Стамбуле станет мечетью 24 июля

Киев  •  УНН

 • 64439 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мечеть Ая-София в Стамбуле - бывший православный Софийский собор, в котором до сих пор в течение последних 80 лет был расположен музей - откроет свои двери для верующих 24 июля. Об этом сообщает УНН опираясь на данные AFP и DW.

“Даст бог, мы все вместе проведем пятничную молитву 24 июля и снова откроем Ая-Софию для молитв”, — заявил Эрдоган в обращении к турецкому народу вечером в пятницу, 10 июля, сообщает агентство AFP.

Он также заверил, что мечеть будет открыта для представителей всех конфессий. “Как и все другие мечети, двери Ая-Софии будут открыты для турков и иностранцев, для мусульман и не мусульман”, — заявил Эрдоган, и призвал всех “уважать” решение Турции.

“Вопрос о том, как будет использоваться Софийский собор, относится к суверенному праву Турции”, заявил Эрдоган и добавил, что любая критика относительно решения превратить Софийский собор в мечеть будет восприниматься Турцией как вмешательство во внутренние дела страны и нарушение ее суверенитета.

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В ЮНЕСКО заявили, что “глубоко сожалеют” о решении Турции превратить Собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, и констатировали, что с ними никто даже не советовался перед принятием такого решения.

В Греции по этому вопросу высказались более жестко, и назвали решение Турции “открытой провокацией против всего цивилизованного мира”. В МИД Греции отметили, что Эрдоган такими действиями возвращает Турцию на шесть веков назад. В Русской Православной Церкви также выразили обеспокоенность решением превратить Софийский собор в мечеть. “Приходится констатировать, что обеспокоенность миллионов христиан ни была услышана”, — заявили в пятницу в РПЦ. О своем “разочарование” решением властей Турции заявили также в Государственном департаменте США.

Дискуссия вокруг будущего Софийского собора в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом бывшем храме, а ныне музее состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность преобразования собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции страны Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Построенный в 6-м веке, в течение более тысячи лет Софийский собор в Константинополе был самым большим христианским храмом в мире. В 15-м веке после захвата города османами собор был превращен в мечеть. Музейный статус Софийский собор получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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