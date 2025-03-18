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Эрдоган ожидает, что россия примет призыв к прекращению огня

Киев • УНН

 • 72055 просмотра

Президент Турции подчеркнул усилия Анкары для установления мира. Он заявил, что переговоры не будут успешными без участия обеих стран.

Эрдоган ожидает, что россия примет призыв к прекращению огня

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для прекращения войны между Украиной и россией и установления справедливого и длительного мира. Об этом сообщили в пресс-службе президента Турции, пишет УНН.

Эрдоган заявил, что ожидает, что россия примет призыв к прекращению огня.

Перед этим президент Турции провел телефонные переговоры также с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, где заявил, что переговоры об установлении мира между Украиной и россией не могут быть успешными, если из них будет исключена одна из двух стран.

Добавим

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Акиф Чагатай Кылыч накануне заявил, что одним из главных препятствий для мирного урегулирования между Украиной и россией является "потеря доверия" между двумя сторонами.

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