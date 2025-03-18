Эрдоган ожидает, что россия примет призыв к прекращению огня

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для прекращения войны между Украиной и россией и установления справедливого и длительного мира. Об этом сообщили в пресс-службе президента Турции, пишет УНН.

Эрдоган заявил, что ожидает, что россия примет призыв к прекращению огня.

Перед этим президент Турции провел телефонные переговоры также с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, где заявил, что переговоры об установлении мира между Украиной и россией не могут быть успешными, если из них будет исключена одна из двух стран.

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Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Акиф Чагатай Кылыч накануне заявил, что одним из главных препятствий для мирного урегулирования между Украиной и россией является "потеря доверия" между двумя сторонами.