Ердоган очікує, що росія прийме заклик до припинення вогню

Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Фінляндії Александром Стуббом наголосив, що Анкара докладає зусилля для припинення війни між Україною та рф та встановлення справедливого і тривалого миру. Про це повідомили у пресслужбі президента Туреччини, пише УНН.

Ердоган заявив, що очікує, що росія прийме заклик до припинення вогню.

Перед цим президент Туреччини провів телефонні переговори також з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, де заявив, що переговори про встановлення миру між Україною та рф не можуть бути успішним, якщо з них буде виключено одну з двох країн.

Додамо

Радник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з питань зовнішньої політики Акіф Чагатай Кіліч напередодні заявив, що однією з головних перешкод для мирного врегулювання між Україною та росією є "втрата довіри" між двома сторонами.