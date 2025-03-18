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Ердоган очікує, що росія прийме заклик до припинення вогню

Київ • УНН

 • 72056 перегляди

Президент Туреччини наголосив на зусиллях Анкари для встановлення миру. Він заявив, що переговори не будуть успішними без участі обох країн.

Ердоган очікує, що росія прийме заклик до припинення вогню

Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Фінляндії Александром Стуббом наголосив, що Анкара докладає зусилля для припинення війни між Україною та рф та встановлення справедливого і тривалого миру. Про це повідомили у пресслужбі президента Туреччини, пише УНН.

Ердоган заявив, що очікує, що росія прийме заклик до припинення вогню.

Перед цим президент Туреччини провів телефонні переговори також з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, де заявив, що переговори про встановлення миру між Україною та рф не можуть бути успішним, якщо з них буде виключено одну з двох країн.

Додамо

Радник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з питань зовнішньої політики Акіф Чагатай Кіліч напередодні заявив, що однією з головних перешкод для мирного врегулювання між Україною та росією є "втрата довіри" між двома сторонами.

Лілія Подоляк

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