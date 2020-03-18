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Эрдоган, Меркель, Макрон и Джонсон провели видеосовещание из-за коронавируса: что обсудили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Лидеры Турции, ФРГ, Франции и Великобритании: Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон провели переговоры в видеоформате из-за коронавируса. Об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter, передает УНН.

Так, главы государств обсудили коронавирус и меры совместной борьбы с его распространением, ситуацию в Сирии, гуманитарную помощь Идлибу, кризис беженцев и события в Ливии, а также отношения Турции с Евросоюзом.

Сначала лидеры планировали встретиться в Стамбуле. Позже из-за пандемии коронавируса было принято решение провести встречу в формате видеоконференции.

Напомним, что лидеры стран Европейского Союза договорились во время саммита в режиме видеоконференции во вторник, 17 марта, закрыть границы ЕС на 30 дней для необязательных поездок граждан третьих государств, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan video konferansla görüştüğü Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle:
- Koronavirüse karşı ortak mücadele
- Suriye krizinin çözümü
- İdlib'e insani yardım
- Sığınmacı akını
- Libya'daki gelişmeler
- AB'nin durumu & AB'yle ilişkilerimizi ele aldı. pic.twitter.com/AZp2FjDsUh

- Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 17, 2020

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