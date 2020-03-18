Ердоган, Меркель, Макрон і Джонсон провели відеонараду через коронавірус: що обговорили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Лідери Туреччини, ФРН, Франції та Великої Британії: Реджеп Тайїп Ердоган, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Борис Джонсон провели переговори у відеоформаті через коронавірус. Про це написав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
Так, глави держав обговорили коронавірус і заходи спільної боротьби з його поширенням, ситуацію в Сирії, гуманітарну допомогу Ідлібу, кризу біженців та події в Лівії, а також відносини Туреччини з Євросоюзом.
Спочатку лідери планували зустрітися у Стамбулі. Пізніше через пандемію коронавірусу було прийнято рішення провести зустріч у форматі відеоконференції.
Нагадаємо, що лідери країн Європейського Союзу домовилися під час саміту в режимі відеоконференції у вівторок, 17 березня, закрити кордони ЄС на 30 днів для необов'язкових поїздок громадян третіх держав, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan video konferansla görüştüğü Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle:
- Koronavirüse karşı ortak mücadele
- Suriye krizinin çözümü
- İdlib’e insani yardım
- Sığınmacı akını
- Libya’daki gelişmeler
- AB’nin durumu&AB’yle ilişkilerimizi ele aldı. pic.twitter.com/AZp2FjDsUh