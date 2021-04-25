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Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов

Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов

Киев  •  УНН

 • 18159 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За два года к Православной церкви Украины присоединилось около 700 приходов, сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

Ведущая напомнила, что община в городе Сарата Одесской области имела проблемы с переходом в юрисдикцию ПЦУ, “местный владыка говорил о том, что они дошли до Верховного суда Украины”. Она поинтересовалась, насколько много таких прецедентов.

“Сейчас есть много прецедентов. Согласно статистике, в течение этих 2 лет до ПЦУ присоединилось около 700 приходов новых. И мы имеем сотни исков, споров, рассматриваемых в различных судебных инстанциях. Недавно мы получили добрую весть о решении ВСУ по одной из приходов в Хмельницкой области. Большая палата ВСУ приняла решение, которым отменила решения, которые были приняты Хозяйственным судом и другими ниже инстанциями в пользу РПЦ”, — заявил митрополит.

Детали

Он добавил, что это решение очень важно, поскольку оно ложится в основу в дальнейшем правовой практики.

“Все остальные суды низшей инстанции должны руководствоваться этим решением. То есть складывается определенная такая правовая практика, на которую должны учитывать суды низшей инстанции. И в большинстве случаев все те судебные споры, которые сейчас есть, решаются в пользу тех общин, которые приняли решение о присоединении к ПЦУ”, — добавил предстоятель церкви.

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