Епіфаній: за два роки до ПЦУ приєдналося близько 700 парафій

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Ведуча нагадала, що громада в місті Сарата на Одещині мала проблеми з переходом до юрисдикції ПЦУ, “місцевий владика говорив про те, що вони дійшли до Верховного суду України”. Вона поцікавилася, наскільки багато таких прецедентів.

“Зараз є багато прецедентів. Згідно зі статистикою, впродовж цих 2 років до ПЦУ приєдналося близько 700 парафій нових. І ми маємо сотні позовів, спорів, які розглядаються в різних судових інстанціях. Нещодавно ми отримали добру звістку щодо рішення ВСУ по одній із парафій в Хмельницькій області. Велика палата ВСУ ухвалила рішення, яким скасувала рішення, які були ухвалені Господарським судом й іншими нижчими інстанціями на користь РПЦ”, — заявив митрополит.

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Він додав, що це рішення дуже важливе, оскільки воно лягає в основу в подальшу правову практику.

“Усі інші суди нижчої інстанції повинні керуватися цим рішенням. Тобто складається певна така правова практика, на яку повинні зважати суди нижчої інстанції. І в більшості випадків всі ті судові спори, які зараз є, розв’язуються на користь тих громад, які ухвалили рішення про приєднання до ПЦУ”, — додав предстоятель церкви.

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