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Із 49 парафій залишилося 5: Моніторингова місія ООН про переслідування ПЦУ в анексованому Криму

Із 49 парафій залишилося 5: Моніторингова місія ООН про переслідування ПЦУ в анексованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У анексованому Криму порушується право на свободу віросповідання, тривають переслідування Православної церкви України (ПЦУ) і послідовників Свідків Єгови, а із 49 парафій ПЦУ залишилося лише 5. Про це пише УНН з посиланням на інтерв'ю фахівця Моніторінгової місії ООН з прав людини в Україні Віталія Хилько на телеканалі "Дім".

Цитата

"У 2020 році кількість парафій скоротилася з 49, які діяли до окупації, до 5 парафій на даний час, а кількість священнослужителів даної церкви - з 22 до 4-х", - розповів Хилько.

Деталі

Хилько зауважив, що в окупованому Криму можуть діяти тільки ті релігійні організації, церкви, які отримали місцеву реєстрацію. А Кримській єпархії ПЦУ відмовляють у перереєстрації за формальними підставами. У зв'язку з цим істотно скоротилося число парафій та кількість священнослужителів ПЦУ. За його словами, також ПЦУ може втратити свої найбільші культові споруди в Криму.

"Мова йде про виселення парафій в Сімферополі та про знесення приміщення церкви в Євпаторії. По двох таких справах вже винесені "судові рішення", - додав Хилько.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Кримські” справи: 109 осіб позбавлено волі за політичні погляди чи релігію

ВІн також розповів, що послідовнків Свідків Єгови окупаційна влада продовжує переслідувати за звинуваченнями в екстремізмі.

"У 2020 році як мінімум двоє осіб відбували покарання вже в Російській Федерації, після їх депортації з Криму. Це ми говоримо про жителів Криму. В цілому у 2020 році послідовники Свідків Єгови піддавалися переслідуванню, в їх будинках проходили обшуки. За рік було задокументовано 19 таких обшуків. А в жовтні 2020 року мінімум чотирьох осіб затримали на території Криму за звинуваченням у зв'язках зі Свідками Єгови", - йдеться в повідомленні.

Додамо

В окупованому Криму нещодавно була нова хвиля масових обшуків і затримань. Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом проведення “силовиками” держави-окупанта масових незаконних обшуків у семи районах окупованого Криму і затримання кримських татар.

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