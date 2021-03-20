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Из 49 приходов осталось 5: Мониторинговая миссия ООН о преследовании ПЦУ в аннексированом Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В аннексированом Крыму нарушается право на свободу вероисповедания, продолжаются преследования Православной церкви Украины (ПЦУ) и последователей Свидетелей Иеговы, а из 49 приходов ПЦУ осталось только 5. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью специалиста мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Виталия Хилько на телеканале "Дом".

Цитата

"В 2020 году количество приходов сократилось с 49, которые действовали до оккупации, до 5 приходов в настоящее время, а количество священнослужителей данной церкви - с 22 до 4-х", - рассказал Хилько.

Детали

Хилько отметил, что в оккупированном Крыму могут действовать только те религиозные организации, церкви, которые получили местную регистрацию. А Крымской епархии ПЦУ отказывают в перерегистрации по формальным основаниям. В связи с этим существенно сократилось число приходов и количество священнослужителей ПЦУ. По его словам, также ПЦУ может потерять свои самые культовые сооружения в Крыму.

"Речь идет о выселении приходов в Симферополе и о сносе помещения церкви в Евпатории. По двум таким делам уже вынесены "судебные решения", - добавил Хилько.

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Он также рассказал, что последователей Свидетелей Иеговы оккупационная власть продолжает преследовать по обвинению в экстремизме.

"В 2020 году как минимум два человека отбывали наказание уже в Российской Федерации, после их депортации из Крыма. Это мы говорим о жителях Крыма. В целом в 2020 году последователи Свидетелей Иеговы подвергались преследованию, в их домах проходили обыски. За год было задокументировано 19 таких обысков. А в октябре 2020 года минимум четырех человек задержали на территории Крыма по обвинению в связях со Свидетелями Иеговы", - говорится в сообщении.

Добавим

В оккупированном Крыму недавно была новая волна массовых обысков и задержаний. Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила об открытии уголовного производства по факту проведения "силовиками" государства-оккупанта массовых незаконных обысков в семи районах оккупированного Крыма и задержания крымских татар.

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