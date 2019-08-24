Епифаний поздравил украинцев с Днем Независимости

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43299 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119194 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129880 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121056 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125264 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128140 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152869 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150959 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140821 просмотра

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Епифаний поздравил украинцев с Днем Независимости

Епифаний поздравил украинцев с Днем Независимости

Киев  •  УНН

 • 10145 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Митрополит Епифаний поздравил украинский с Днем Независимости Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

“Дорогие украинцы! Сегодня мы отмечаем день, который является не просто еще одним праздником в календаре. Мы празднуем День Независимости Украины! Государства, которое для всех нас есть родным домом, является родиной. Государства, стремилась и боролась веками право праздновать свой День Независимости. И вот сегодня нашей, уже независимой, самостоятельной, современном государстве с красивым и благозвучным именем Украины исполнилось 28 лет”, — написал Епифаний.

“Сегодня мы празднуем красивый праздник — День Независимости страны, название которой мы все с уважением носим, ибо мы Украинцы. Пусть Господь наполняет нас силами защищать и утверждать нашу духовную и территориальную суверенность. Господь великий, единый, нам Украину храни!”, — добавил он.

Напомним, представители различных конфессий в Софийском соборе провели торжества ко Дню Независимости.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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