Епифаний поздравил украинцев с Днем Независимости

“Дорогие украинцы! Сегодня мы отмечаем день, который является не просто еще одним праздником в календаре. Мы празднуем День Независимости Украины! Государства, которое для всех нас есть родным домом, является родиной. Государства, стремилась и боролась веками право праздновать свой День Независимости. И вот сегодня нашей, уже независимой, самостоятельной, современном государстве с красивым и благозвучным именем Украины исполнилось 28 лет”, — написал Епифаний.

“Сегодня мы празднуем красивый праздник — День Независимости страны, название которой мы все с уважением носим, ибо мы Украинцы. Пусть Господь наполняет нас силами защищать и утверждать нашу духовную и территориальную суверенность. Господь великий, единый, нам Украину храни!”, — добавил он.

Напомним, представители различных конфессий в Софийском соборе провели торжества ко Дню Независимости.