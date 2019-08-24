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Епіфаній привітав українців з Днем Незалежності

Епіфаній привітав українців з Днем Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Митрополит Епіфаній привітав українців з Днем Незалежності України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

“Дорогі українці! Сьогодні ми відзначаємо день, який є не просто ще одним святом у календарі. Ми святкуємо День Незалежності України! Держави, яка для усіх нас є рідним домом, є батьківщиною. Держави, яка прагнула і виборювала століттями право святкувати власний день Незалежності. І ось сьогодні нашій, вже незалежній, самостійній, сучасній державі з красивим та милозвучним ім’ям Україна виповнилося 28 років”, — написав Епіфаній.

“Сьогодні ми святкуємо гарне свято — День Незалежності країни, назву якої ми всі з повагою носимо: бо ми Українці. Тож нехай Господь сповнює нас силами захищати та утверджувати нашу духовну і територіальну суверенність. Боже великий, єдиний, нам Україну храни!”, - додав він.

Нагадаємо, представники різних конфесій в Софіївському соборі провели урочистості до Дня Незалежності.

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