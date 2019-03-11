Епифаний посоветовал больным не отказываться от поста полностью

По мнению Епифания, у больных людей, у тех, кто тяжело работает или находится в сложных обстоятельствах, нет возможности поститься, однако он призвал не отказываться от поста полностью.

"Ряд объективных причин дают повод для ослабления строгих правил постового питания. Однако если эти обстоятельства есть, то лучше не отказываться совсем от поста, а вместе со своим духовником, с приходским священником посоветоваться и найти такой способ выполнения постовых правил, который, с одной стороны, будет отличать время святой Четыредесятницы от обычных дней, а с другой - не наносить вреда здоровью", - написал предстоятель ПЦУ.

Напомним, в православной и греко-католической церквях году Великий пост начинается 11 марта.