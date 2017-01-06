Эпидпорог в Черкассах превышен на 38%
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 6 января. УНН. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в областном центре остается очень высокой, эпидпорог превышен на 38,1%. Об этом в своей заметке на Фейсбук сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Игорь Волошин, передает корреспондент УНН-Центр .
"Зарегистрированы случаи гонконгского гриппа. В области половина детей уже переболели респираторными инфекциями ", - написал Игорь Волошин.
Также он принял решение о продлении каникул в школах и призвал школьников и их семьи соблюдать правила профилактики простудных заболеваний: избегать общественных мест, не переохлаждаться, пользоваться масками, при первых симптомах ОРВИ - не затягивать с визитом к врачу.
Напомним, по состоянию на 6 января, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кировоградской области превышен на 32%.