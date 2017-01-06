Епідпоріг в Черкасах перевищено на 38%

“Зареєстровані випадки гонконзького грипу. У області половина дітей уже перехворіли респіраторними інфекціями”, — написав Ігор Волошин.

Також він схвалив рішення про продовження канікул у школах і закликав школярів та їхні родини дотримуватися правил профілактики застудних захворювань: уникати громадських місць, не переохолоджуватися, користуватися масками, при перших симптомах ГРВІ — не зволікати з візитом до лікаря.

Нагадаємо, станом на 6 січня, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ на Кіровоградщині перевищено на 32%.