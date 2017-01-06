Епідпоріг в Черкасах перевищено на 38%
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Захворюваність на грип та ГРВІ в обласному центрі залишається дуже високою, епідпоріг перевищено на 38,1 %. Про це у своєму дописі на Фейсбук повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Ігор Волошин, передає кореспондент УНН-Центр.
“Зареєстровані випадки гонконзького грипу. У області половина дітей уже перехворіли респіраторними інфекціями”, — написав Ігор Волошин.
Також він схвалив рішення про продовження канікул у школах і закликав школярів та їхні родини дотримуватися правил профілактики застудних захворювань: уникати громадських місць, не переохолоджуватися, користуватися масками, при перших симптомах ГРВІ — не зволікати з візитом до лікаря.
Нагадаємо, станом на 6 січня, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ на Кіровоградщині перевищено на 32%.