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Эпидемия коронавируса: отменено первое тестовое соревнование Зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Киев • УНН

 • 12691 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти 15-16 февраля в китайском уезде Яньцин, отменен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS), пишет УНН.

Эпидемия коронавируса: отменено первое тестовое соревнование Зимней Олимпиады-2022 в Пекине

В Яньцине должны были пройти соревнования в скоростном спуске и супергиганте у мужчин. Этап Кубка мира должен был стать первым официальным тестовым мероприятием Олимпиады 2022 года в Пекине.

“С большим сожалением все заинтересованные стороны приняли трудное решение отменить этап Кубка мира в Яньцине, — сказал президент FIS Жанфранко Каспер. — Несмотря на то, что уровень риска в Яньцине низкий, здоровье спортсменов для нас в приоритете”.

Власти Китая до апреля отменили все спортивные мероприятия, проводящиеся в рамках национальных турниров. В их число входят женский баскетбольный квалификационный турнир к Олимпиаде-2020, олимпийский отборочный турнир по боксу (запланированный на 3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (3-9 февраля), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) Хосе Рамирес — Виктор Постол (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) “Куньлунь” и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также была перенесена церемония старта финального отсчета времени до начала зимних Олимпийских игр 2022 года.

Под вопросом находится проведение чемпионата мира по легкой атлетике в помещении (13-15 марта), Гран-при Китая в классе машин “Формула-Е” (21 марта).

Напомним, мэр Ухане Чжоу Сяньван намерен подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед жителями города. Об этом он заявил в показанном во вторник интервью Центральном китайскому телевидению.

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