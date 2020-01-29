Епідемія коронавірусу: скасовано перше тестове змагання Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Етап Кубка світу з гірськолижного спорту, який повинен був пройти 15-16 лютого в китайському повіті Яньцин, скасований через коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації лижного спорту (FIS), пише УНН.
У Яньцині повинні були пройти змагання в швидкісному спуску і супергіганті у чоловіків. Етап Кубку світу повинен був стати першим офіційним тестовим заходом Олімпіади 2022 року в Пекіні.
“З великим жалем всі зацікавлені сторони прийняли важке рішення скасувати етап Кубку світу в Яньцині, — сказав президент FIS Жанфранко Каспер. — Незважаючи на те, що рівень ризику в Яньцині низький, здоров’я спортсменів для нас в пріоритеті”.
Влада Китаю до квітня скасували всі спортивні заходи, що проводяться в рамках національних турнірів. В їх число входять жіночий баскетбольний кваліфікаційний турнір до Олімпіади-2020 року, олімпійський відбірковий турнір з боксу (запланований на 3-14 лютого), олімпійський відбірковий турнір по футболу серед жінок (3-9 лютого), бій за звання чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) Хосе Рамірес — Віктор Постол (2 лютого), домашні матчі пекінського клубу Континентальної хокейної ліги (КХЛ) “Куньлунь” і трьох китайських команд Вищої хокейної ліги (ВХЛ). Також була перенесена церемонія старту фінального відліку часу до початку зимових Олімпійських ігор 2022 року.
Під питанням знаходиться проведення чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні (13-15 березня), Гран-прі Китаю в класі машин “Формула-Е” (21 березня).
Нагадаємо, мер Ухані Чжоу Сяньван має намір подати у відставку зі своєї посади в знак визнання провини перед жителями міста. Про це він заявив в показаному у вівторок інтерв’ю Центральному китайському телебаченню.