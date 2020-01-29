Эпидемия коронавируса: Казахстан прекращает выдавать визы и закрывает сообщение с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса нового типа на территории республики. Как сообщила в среду пресс-служба правительства Казахстана, решено приостановить выдачу виз гражданам КНР и с 3 февраля приостановить регулярное воздушное сообщение между странами, пишет УНН.
“Межведомственной комиссией при правительстве Республики Казахстан принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана: с 29 января 2020 года приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Республикой Казахстан и КНР; с 1 февраля 2020 года приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между Республикой Казахстан и КНР; с 3 февраля 2020 года приостанавливается регулярное воздушное сообщение между Республикой Казахстан и КНР; приостановлена выдача виз гражданам КНР”, — следует из сообщения.
В межведомственной комиссии подчеркнули, что отслеживают ситуацию “в круглосуточном режиме”. “По состоянию на 29 января текущего года в Республике Казахстан случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны”, — отметили в пресс-службе.
Стоит напомнить, что отменено первое тестовое соревнования Зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
Добавим, что специальный административный район Гонконг резко сократит трансграничные путешествия с Китаем, таким образом сдерживая распространение эпидемии коронавируса с Ухани, начиная с остановки двух железных дорог и запрета въезда отдельным путешественникам на материк.