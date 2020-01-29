Эпидемия коронавируса: Казахстан прекращает выдавать визы и закрывает сообщение с Китаем

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 8412 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 47200 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 117271 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 125383 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 195236 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 194588 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 406495 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228942 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 513513 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350219 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
78%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 11244 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 20270 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 9380 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 5732 просмотра

Ракетная атака на Киев: количество раненых возросло до трех

03:51 • 47056 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 155983 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 144097 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 231897 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 406495 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 513513 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 47200 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 47830 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 46541 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 53471 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 83685 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Эпидемия коронавируса: Казахстан прекращает выдавать визы и закрывает сообщение с Китаем

Киев • УНН

 • 12780 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса нового типа на территории республики. Как сообщила в среду пресс-служба правительства Казахстана, решено приостановить выдачу виз гражданам КНР и с 3 февраля приостановить регулярное воздушное сообщение между странами, пишет УНН.

Эпидемия коронавируса: Казахстан прекращает выдавать визы и закрывает сообщение с Китаем

“Межведомственной комиссией при правительстве Республики Казахстан принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана: с 29 января 2020 года приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Республикой Казахстан и КНР; с 1 февраля 2020 года приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между Республикой Казахстан и КНР; с 3 февраля 2020 года приостанавливается регулярное воздушное сообщение между Республикой Казахстан и КНР; приостановлена выдача виз гражданам КНР”, — следует из сообщения.

В межведомственной комиссии подчеркнули, что отслеживают ситуацию “в круглосуточном режиме”. “По состоянию на 29 января текущего года в Республике Казахстан случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Данный вопрос находится на особом контроле руководства страны”, — отметили в пресс-службе.

Стоит напомнить, что отменено первое тестовое соревнования Зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Добавим, что специальный административный район Гонконг резко сократит трансграничные путешествия с Китаем, таким образом сдерживая распространение эпидемии коронавируса с Ухани, начиная с остановки двух железных дорог и запрета въезда отдельным путешественникам на материк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,496.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.93