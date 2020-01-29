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Епідемія коронавірусу: Казахстан припиняє видавати візи та закриває сполучення з Китаєм

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Міжвідомча комісія при уряді Казахстану прийняла ряд додаткових захисних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу нового типу на території республіки. Як повідомила в середу пресслужба уряду Казахстану, вирішено призупинити видачу віз громадянам КНР і з 3 лютого призупинити регулярне повітряне сполучення між країнами, пише УНН.

Епідемія коронавірусу: Казахстан припиняє видавати візи та закриває сполучення з Китаєм

“Міжвідомчою комісією при уряді Республіки Казахстан прийнятий ряд додаткових захисних заходів щодо недопущення поширення коронавируса на території Казахстану: з 29 січня 2020 роки припинені пасажирські автобусні перевезення між Республікою Казахстан і КНР; з 1 лютого 2020 року припиняються пасажирські поїзди за маршрутами прямування між Республікою Казахстан і КНР; з 3 лютого 2020 року зупиняється регулярне повітряне сполучення між Республікою Казахстан і КНР; припинена видача віз громадянам КНР”, — випливає з повідомлення.

В міжвідомчої комісії підкреслили, що відстежують ситуацію “в цілодобовому режимі”. “Станом на 29 січня поточного року в Республіці Казахстан випадки захворювання коронавірусною інфекцією не зареєстровані. Дане питання знаходиться на особливому контролі керівництва країни”, — відзначили в пресслужбі.

Варто нагадати, що скасовано перше тестове змагання Зимової Олімпіади-2022 у Пекіні.

Додамо, що спеціальний адміністративний район Гонконг різко скоротить транскордонні подорожі з Китаєм, таким чином стримуючи поширення епідемії коронавірусу з Ухані, починаючи з зупинки двох залізниць і заборони в’їзду окремим мандрівникам на материк.

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