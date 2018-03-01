Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 53494 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64130 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67179 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104482 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 97322 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104045 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111049 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117031 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122657 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134136 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков

Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 8920 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на 1 марта в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на сообщению “Энергоатома”.

“1 марта на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков. На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 41-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС 84-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 21-е сутки среднего планового ремонта”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что 28 февраля станциями выработано 263,94 млн кВт-ч электроэнергии.

Напомним, на Запорожской АЭС смогут следить за сейсмической активностью по всей планете.

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