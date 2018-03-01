Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на 1 марта в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на сообщению “Энергоатома”.
“1 марта на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков. На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 41-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС 84-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 21-е сутки среднего планового ремонта”, - сказано в сообщении.
Отмечается, что 28 февраля станциями выработано 263,94 млн кВт-ч электроэнергии.
Напомним, на Запорожской АЭС смогут следить за сейсмической активностью по всей планете.