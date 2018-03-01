Енергосистема України працює без трьох атомних блоків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Станом на 1 березня в роботі перебувають 12 із 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на повідомленням “Енергоатому”.

“1 березня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків. На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 41-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 84-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 21-а доба середнього планового ремонту”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 28 лютого станціями вироблено 263,94 млн кВт-г електроенергії.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС слідкуватимуть за сейсмічною активністю по всій планеті.

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