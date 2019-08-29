Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 188,74 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс служба НАЭК "Энергоатом".
"29 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 88-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 97-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 21-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 106-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 278-е сутки среднего планового ремонта.
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- 29 августа 2019 в 2:10 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 800 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 980 МВт, ХАЭС - 600 МВт.
"За прошедшие сутки, 28 августа, станциями произведено 188,74 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 27 августа атомными станциями произведено 189,17 млн кВт-ч электроэнергии.