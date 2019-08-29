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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112422 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123102 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114628 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120578 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125631 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151061 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150645 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков

Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 13757 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 188,74 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс служба НАЭК "Энергоатом".

"29 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.

В частности:

  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 88-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 97-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 21-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 106-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 278-е сутки среднего планового ремонта.
  • 29 августа 2019 в 2:10 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 800 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 980 МВт, ХАЭС - 600 МВт.

"За прошедшие сутки, 28 августа, станциями произведено 188,74 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 27 августа атомными станциями произведено 189,17 млн кВт-ч электроэнергии.

Украинские Национальные Новости

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