Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 188,74 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"29 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - повідомили у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 88-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 97-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 21-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 106-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 278-а доба середнього планового ремонту.
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- 29 серпня 2019 року о 2:10 енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 800 МВт, РАЕС – 780 МВт, ЮУАЕС – 980 МВт, ХАЕС – 600 МВт.
"Минулої доби, 28 серпня, станціями вироблено 188,74 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 27 серпня атомними станціями вироблено 189,17 млн кВт-г електроенергії.