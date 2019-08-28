Энергосистема Украины до сих пор работает без пяти атомных блоков

"27 августа атомными станциями произведено 189,17 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также напомним, 28 августа на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 87-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 96-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 20-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 105-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 277-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 780 МВт, РАЭС - 790 МВт, ЮУАЭС - 1 670 МВт, ХАЭС - 600 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 26 августа АЭС было произведено 189,40 млн кВт-ч электроэнергии.