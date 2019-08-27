Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 189,40 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"27 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - вказали у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 86-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 95-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 19-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 104-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 276-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 810 МВт, РАЕС – 790 МВт, ЮУАЕС – 1 670 МВт, ХАЕС – 600 МВт.
"Минулої доби, 26 серпня, станціями вироблено 189,40 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, за попередню звітну добу, 22 серпня, АЕС було вироблено 189,83 млн кВт-г електроенергії.