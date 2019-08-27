Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"27 августа на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - указали в компании.

В частности:



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 86-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 95-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 104-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 276-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 810 МВт, РАЭС - 790 МВт, ЮУАЭС - 1 670 МВт, ХАЭС - 600 МВт.

"За прошедшие сутки, 26 августа, станциями произведено 189,40 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, за предыдущие отчетные сутки, 22 августа, АЭС было произведено 189,83 млн кВт-ч электроэнергии.