Українські АЕС скоротили добове виробництво електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 189,83 млн кВт-г електроенергії, тоді як добою раніше було 197,77 млн кВт-г. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"Минулої доби, 22 серпня, станціями вироблено 189,83 млн кВт-г електроенергії", - вказали у компанії.
Також повідомляється, що 23 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 82-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 91-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 15-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 100-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 272-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 780 МВт, РАЕС – 800 МВт, ЮУАЕС – 1 675 МВт, ХАЕС – 600 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 21 серпня АЕС було вироблено 197,77 млн кВт-г електроенергії.