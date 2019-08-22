Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 197,77 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"22 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - повідомили у компанії.
Зокрема:
-
- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 81-а доба середнього планового ремонту.
-
- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 90-а доба середнього планового ремонту.
-
- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 14-а доба середнього планово ремонту.
-
- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 99-а доба капітального планового ремонту.
-
- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 271-а доба середнього планового ремонту.
-
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 760 МВт, РАЕС – 780 МВт, ЮУАЕС – 1 675 МВт, ХАЕС – 600 МВт.
"Минулої доби, 21 серпня, станціями вироблено 197,77 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 20 серпня АЕС було вироблено 198,12 млн кВт-г електроенергії.